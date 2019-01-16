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19:36 (мск), источник: Daily Storm

МИД РФ заявил о получении доказательства связи американцев с ИГ

США используют террористов в своих интересах в Афганистане, считают в российском дипведомстве.

Министерство иностранных дел России заявило, что американские военные могут быть тесно связаны с запрещенным в РФ ИГ*. В российском дипведомстве заявили, что речь идет «если не о прямых, то косвенных» свидетельствах помощи США террористам в Афганистане.

«Обращаем внимание на продолжающие поступать свидетельства если не прямых, то косвенных связей американцев с игиловцами. Речь идет о недавнем заявлении движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, — говорится в сообщении российского МИДа. — Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении. Не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить, относительно своих реальных спонсоров?».

В МИД также отметили, что среди вывезенных из тюрьмы Бадрис американцами лиц могут быть граждане РФ и других стран СНГ.

Возмутительными выглядят попытки американцев обвинить Россию в содействии ИГ в том же Афганистане, говорится в этом же сообщении МИД РФ.

По версии российских дипломатов, американские спецслужбы готовят информационные «вбросы» с целью дискредитации российских военных. МИД РФ призвал власти США содействовать мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

В апреле 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в нежелании воевать с ИГ и в качестве доказательства своего тезиса он привел пример Афганистана, в котором американцы за почти 17 лет своего военного присутствия так и не смогли установить мир.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

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