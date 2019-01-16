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19:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа дата выхода США из ракетного договора

США начнут выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля без учета согласия России. Об этом сообщает Reuters.

Источник: U.S. Air Force

Процесс займет шесть месяцев, уточнила заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе США Андреа Томпсон.

Как передает агентство, переговоры американской и российской сторон в Женеве по вопросу нарушения Москвой ДРСМД не увенчались успехом.

Поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения без достижения соглашения с Россией.

Ранее 16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США приехали на консультации по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности с ультиматумом.

15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь в МИД указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

В частности, США считают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Ракетный комплекс «Искандер»
Источник:©РИА "Новости"
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