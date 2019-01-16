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20:14 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЭФ: глобальные риски усилятся в 2019 году

Эксперты ожидают наращивания большинства рисков в 2019 году. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященном наиболее важным рискам, с которыми сталкивается человечество, он был опубликован в среду, 16 января.

Источник: Reuters

Речь идет прежде всего об экономической (91% опрошенных экспертов ожидают повышения рисков в этой сфере) и политической (85%) конфронтации между ведущими державами, размывании торговых соглашений (88%) и кибератаках (82%).

«Глобальные риски нарастают, но коллективной воли для их решения, кажется, не хватает. Вместо этого усиливается разделение… Глобальное движение к новой фазе политики, сильно ориентированной на государство, о котором говорилось в прошлом докладе, продолжалось и в 2018 году», — говорится в документе.

Авторы доклада делят все риски на две группы: важнейшие по возможному воздействию и по вероятности.

Среди наиболее вероятных в 2019 году оказались экстремальные погодные явления, неудачи в борьбе с изменениями климата, масштабные стихийные бедствия, кража данных и кибератаки. Самыми опасными по возможному воздействию, по мнению экспертов, являются оружие массового поражения, неудачи в борьбе с изменениями климата, экстремальные погодные явления, нехватка воды и стихийные бедствия.

. Авторы доклада обратились к 1 тыс. экспертов из разных стран.

Ранее Всемирный банк представил свой прогноз, по которому мировая экономика в 2019—2020 годах будет расти медленнее, чем в 2018-м.

Яна Рождественская

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