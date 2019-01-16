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21:33 (мск), источник: Коммерсантъ

США вместе с выходом из ДРСМД могут начать разработку нового вооружения

Одновременно с выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут начать разработку запрещенного документом вооружения.

«Мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», — заявила журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон после брифинга союзников по НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Как отметили в Госдепе, процесс выхода из Договора о РСМД займет шесть месяцев и начнется 2 февраля.
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«Учитывая итоги вчерашних переговоров и сегодняшних заявлений, мы не видим признаков того, что Россия будет соблюдать договор», — цитирует госпожу Томпсон Reuters.

Позже замгоссекретаря сообщила в Twitter, что США проинформировали НАТО о «существенном нарушении Россией Договора о РСМД». «Россия должна уничтожить ракету 9М729 и соответствующее оборудование и вернуться к полному и проверяемому соответствию условиям договора», — написала она.

В конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о РСМД. США неоднократно утверждали, что Россия нарушает соглашение. Москва все обвинения отрицает. Прошедшие во вторник, 15 января, в Женеве российско-американские консультации не привели ни к каким результатам. Госдеп США назвал встречу «разочаровывающей», а МИД России обвинил Вашингтон в «бескомпромиссности и безаппеляционности».

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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