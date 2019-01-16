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16 января, источник: Интерфакс

Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Теперь Мэй не нужно менять состав правительства или проводить досрочные выборы.

Источник: AP 2019

Члены палаты общин британского парламента на голосовании в среду вечером выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против 325 депутатов.

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Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Тереза Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.

Мэй ранее заявляла, что досрочные выборы «усугубят раскол в то время как нам нужно единство, внесут хаос, когда нам нужна уверенность, и станут грузом, когда нам нужно будет идти вперед».

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны во вторник внес в парламент лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

Сама Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку, заявила, что теперь нужно удостовериться в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. «За» проголосовали только 202 депутата, «против» — 432.

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