Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

Источник: AP 2019

Члены палаты общин британского парламента на голосовании в среду вечером выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против 325 депутатов.

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Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Тереза Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.

Мэй ранее заявляла, что досрочные выборы «усугубят раскол в то время как нам нужно единство, внесут хаос, когда нам нужна уверенность, и станут грузом, когда нам нужно будет идти вперед».

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны во вторник внес в парламент лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

Сама Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку, заявила, что теперь нужно удостовериться в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.