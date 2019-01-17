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07:51 (мск), источник: РИА Новости

США решили опереться в противостоянии с Россией на ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. США в противостоянии с Россией и Китаем больше будут полагаться на ядерное сдерживание, чем на развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), заявил журналистам представитель Белого дома.

Источник: AP 2019

Чиновник администрации подтвердил, что президент США Дональд Трамп представит в четверг в Пентагоне доклад по противоракетной обороне. Последний такой документ был опубликован американской администрацией еще в 2010 году.

«Что касается России и Китая, то у них очень большой и современный арсенал (ракетного вооружения — ред.). Мы полагаемся на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области», — сказал чиновник журналистам.

На уточняющий вопрос, имеется ли в виду ядерное сдерживание или сдерживание путем расширения глобальной системы ПРО, представитель Белого дома заявил, что «США по-прежнему полагаются на ядерное сдерживание».

Отвечая на вопрос о возможных опасениях России и Китая по поводу политики США в области ПРО, чиновник заявил, что Трамп рассчитывает снять эти обеспокоенности в том числе за счет хороших отношений с лидерами данных стран.
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«Наши военные возможности являются оборонительными. США очень транспарентны в области развития своей ПРО, от чего она должна защищать. Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев», — заверил представитель Белого дома.

Чиновник также сообщил, что в докладе будет говориться о высоком потенциале вероятных противников США в ракетной сфере, а также о «гиперзвуковой угрозе». При этом он отметил, что одним из основных акцентов доклада станет размещение в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками.

Выход США из ПРО и планы отказа от ДРСМД

США еще в 2002 году вышли из договора по противоракетной обороне с Россией. С тех пор американские военные развивают систему глобальной ПРО, в том числе вблизи российских границ в Польше и Румынии, а также развивают морскую составляющую системы.

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В ответ Россия приступила к созданию систем вооружений, которые делают практически бесполезной любую систему ПРО. Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон».

В среду, 16 января, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон подтвердила, что Соединенные Штаты 2 февраля приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Она добавила, что у России будет еще шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил, что Москва на встрече по ДРСМД в Женеве заявила США о готовности пойти на транспарентность в отношении ракеты 9М729, уничтожения которых добивается Вашингтон, при условии взаимной открытости со стороны Соединенных Штатов. При этом замминистра подчеркнул, что США оказались не готовы к конкретным разговорам по этим темам и стремились обсуждать только ситуации с ракетой 9М729.

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