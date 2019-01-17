Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил

Источник: AP 2019

Министерство иностранных дел Японии заявило протест России из-за того, что пограничная служба ФСБ РФ потребовала, чтобы два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в районе южных Курильских островов, заплатили денежный штраф, так как у них не было при себе некоторых необходимых разрешительных документов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в МИД Японии.

«Действия российской стороны по отношению к японским рыболовецким судам являются нарушением существующих договоренностей о рыбном промысле в районе четырех северных островов (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и правовой позиции нашего государства в отношении четырех северных островов. Эти действия являются неприемлемыми, российской стороне был выражен протест в форме представления», — подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве.