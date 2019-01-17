Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил
ТОКИО, 17 января. /ТАСС/ — Действия российской стороны являются неприемлемыми, отметили в МИД Японии.
ТОКИО, 17 января. /ТАСС/ — Действия российской стороны являются неприемлемыми, отметили в МИД Японии.
Министерство иностранных дел Японии заявило протест России
«Действия российской стороны по отношению к японским рыболовецким судам являются нарушением существующих договоренностей о рыбном промысле в районе четырех северных островов (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и правовой позиции нашего государства в отношении четырех северных островов. Эти действия являются неприемлемыми, российской стороне был выражен протест в форме представления», — подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Японии сообщили, что 7 января этого года пограничная служба ФСБ РФ задержала японские рыболовецкие суда и сопроводила их в порт