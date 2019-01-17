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12:40 (мск), источник: ТАСС

Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/ — Действия российской стороны являются неприемлемыми, отметили в МИД Японии.

Источник: AP 2019

Министерство иностранных дел Японии заявило протест России из-за того, что пограничная служба ФСБ РФ потребовала, чтобы два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в районе южных Курильских островов, заплатили денежный штраф, так как у них не было при себе некоторых необходимых разрешительных документов. Об этом в четверг ТАСС сообщили в МИД Японии.

«Действия российской стороны по отношению к японским рыболовецким судам являются нарушением существующих договоренностей о рыбном промысле в районе четырех северных островов (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и правовой позиции нашего государства в отношении четырех северных островов. Эти действия являются неприемлемыми, российской стороне был выражен протест в форме представления», — подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Японии сообщили, что 7 января этого года пограничная служба ФСБ РФ задержала японские рыболовецкие суда и сопроводила их в порт Южно-Курильск для проведения дополнительного разбирательства, после чего они были отпущены.

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