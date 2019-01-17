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09:47 (мск), источник: РИА Новости

МИД назвал обвинения США в адрес России по ДРСМД фейками

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Никакого содержания в претензиях США к России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности нет, Вашингтон продолжает преподносить партнерам фейки, обвиняя Москву в новых нарушениях договора, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА Новости

«Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливатся коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции» — сказал Рябков, комментируя прозвучавшие накануне новые заявления США по ДРСМД и претензии к России по несоблюдению соглашения.

По словам Рябкова, российская сторона последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона.

Мы будем и дальше подчеркивать, что за этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк.

«Это иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями, которые пытаются ввести в заблуждение союзников по НАТО и международное сообщество в целом», — констатировал замглавы МИД РФ.

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