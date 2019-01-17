МИД назвал обвинения США в адрес России по ДРСМД фейками

«Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливатся коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции» — сказал Рябков, комментируя прозвучавшие накануне новые заявления США по ДРСМД и претензии к России по несоблюдению соглашения.
По словам Рябкова, российская сторона последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона.
Мы будем и дальше подчеркивать, что за этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк.
«Это иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями, которые пытаются ввести в заблуждение союзников по НАТО и международное сообщество в целом», — констатировал замглавы МИД РФ.