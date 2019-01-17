МИД назвал обвинения США в адрес России по ДРСМД фейками

«Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливатся коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции» — сказал Рябков, комментируя прозвучавшие накануне новые заявления США по ДРСМД и претензии к России по несоблюдению соглашения.