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13:27 (мск), источник: Ведомости

США решили вывести противоракетную оборону в космос

Новый доклад по ПРО содержит элементы «звездных войн» и способы борьбы с гиперзвуковым оружием России.

Источник: Reuters

Новый доклад Минобороны США о национальной противоракетной обороне (ПРО) включает новую, более агрессивную стратегию, со значительной космической составляющей и размещением вооружений на орбите. Первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review) сегодня обнародует президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон, но СМИ удалось узнать его ключевые пункты.

Предполагается, что ПРО США будет ориентирована на противодействие существующим угрозам со стороны КНДР и Ирана, а также перспективным угрозам со стороны России и Китая.

Наблюдатели отмечают, что по сравнению с прежним докладом из заголовка убрано слово «ballistic», то есть имеется в виду противодействие маневрирующим боеголовкам и гиперзвуковому оружию. «Оглядываясь на так называемые “звездные войны” времен администрации Рональда Рейгана, новая доктрина предполагает, что для достаточной защиты США Пентагон обязан расширять военное присутствие в космосе с целью более быстрого обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских ракет», — пишет The Telegraph.

По словам высокопоставленного чиновника, для обнаружения гиперзвуковых ракет планируется использовать существующие и перспективные сети сенсоров в космическом пространстве.

Помимо этого, Пентагон серьезно изучает возможность размещения на орбитах спутников-перехватчиков для уничтожения баллистических ракет на активном участке траектории, до того, как сможет запуститься гиперзвуковой двигатель.

По данным газеты, в конгрессе США ждут от военного ведомства детальной проработки именно орбитальных перехватчиков — с кинетическим и лазерным оружием. Также в новой концепции ПРО предполагается размещение средств перехвата и на самолетах, в том числе новейших истребителях F-35.

Сейчас принятые на вооружение средства ПРО США базируются только на суше и на кораблях ВМС. Противоракетные силы ВМС также предлагается и модернизировать с целью обеспечить возможность перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
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Высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил журналистам, что новая стратегия ПРО остается оборонительной и направленной в первую очередь против угроз со стороны Ирана и КНДР. «Для сдерживания потенциальной ядерной угрозы со стороны России и Китая США продолжают полагаться на свой ядерный арсенал», отметил он.

В 2018 году Трамп создал новый вид вооруженных сил — военно-космические силы США (US Space Force, ВКС). Они должны быть сформированы в 2020 г.

В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил, что испытания гиперзвуковой межконтинентальной стратегической системы «Авангард» завершились полным успехом и она поступит на вооружение в 2019 г. «У России появился новый вид стратегического оружия», — подчеркнул он. По некоторым данным, боевой блок системы смог достичь скорости в 27 махов, что делает его практически неперехватываемым для современных и перспективных средств ПРО.

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