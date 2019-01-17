Токио выразил протест из-за действий российских пограничников у Южных Курил

Источник: РИА Новости

В частности, в Токио утверждают, что 7 января сотрудники российской погранслужбы остановили японский рыболовный траулер «Касугамару-18». Пограничники выявили нарушения, после чего сопроводили траулер в порт на Кунашире, а затем, после выяснения обстоятельств, отпустили.

Токио назвал эти действия неприемлемыми. При этом в японском МИД ссылаются на свою позицию как по четырем оспариваемым островам, так и по действию Соглашения по рыболовству у южных Курил от 21 февраля 1998 года, согласно которому японские суда могут ловить рыбу в этом районе за определенную плату по выделенной квоте.

Вопрос о мирном договоре

Отношения Москвы и Токио омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили по итогам Второй мировой войны.

Япония считает южные Курилы — острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи — своей территорией, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, в которой говорилось о возможной передаче Японии Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Япония же считала его лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан.

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин неожиданно для всех предложил японскому премьеру Синдзо Абэ заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий. С этого момента переговорный процесс получил новый импульс.

В ноябре лидеры двух стран встретились в Сингапуре и договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года, а в декабре в Буэнос-Айресе достигли договоренности о создании нового механизма переговоров.

Базовая позиция

На этой неделе в Москве побывал глава МИД Японии Таро Коно, который провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как заявил Лавров по итогам этой встречи, у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сказал министр.

Он отметил, что обе стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года.

Новость О Курилах не так передали

«Что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, это «базовая позиция России», которая не обсуждается. Без признания этой позиции со стороны Японии трудно рассчитывать на прогресс в диалоге, добавил глава МИД.

Позже, на большой пресс-конференции по итогам года, Лавров снова вернулся к этой теме.

«Признание итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией — это не ультиматум, это не предварительное условие, это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом ООН, подписала и ратифицировала устав ООН, в котором есть статья 27, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы», — сказал он.

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«Не навязывать собственный сценарий»

Кроме того, Лавров и Коно обсудили подготовку приезда японского премьера в Москву. Ранее в качестве возможной даты называлось 21 января, но не исключено, что визит могут отложить.

В первые дни года из Токио прозвучали некоторые заявления по южным Курилам. В частности, Абэ заявил, что Япония не собирается выселять россиян с Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи в случае их передачи Японии. По словам премьера, необходимо получить согласие жителей на «возвращение» островов.

Кроме того, японские СМИ писали, что Токио может отказаться от требований от России компенсации бывшим японским жителям южных Курил.

Абэ также прокомментировал озабоченности России по поводу американского военного присутствия в Японии, которое, как считают в Москве, не может не влиять на переговорный процесс. По его словам, американские войска находятся в Японии для защиты ее безопасности и никак не угрожают России. А через несколько дней командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез заверил, что Штаты не планируют размещать свои силы на южных Курилах, если Россия передаст их японцам.