Госдума не будет формировать делегацию для участия в работе ПАСЕ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В этом году Госдума не будет формировать делегацию для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщается в заявлении нижней палаты.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В этом году Госдума не будет формировать делегацию для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщается в заявлении нижней палаты.
Депутаты отметили, что взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии
Подчеркивается, что это решение принято «в интересах наших граждан и российского государства».
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что после принятия заявления политологи и эксперты начнут гадать, означает ли это, что Госдума отказывается от присутствия России в Европе, отказывается от демократических ценностей.
«На самом деле все обстоит ровным счетом наоборот. Как раз Россия борется внутри ПАСЕ за демократические ценности, за право парламентов, вне зависимости от того, устраивает точка зрения данного парламента или не устраивает, представлять интересы своей страны и ее граждан», — отметил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следующий шаг — выход России из Совета Европы.
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что ПАСЕ стала одним из инструментов холодной войны. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что членство России в Совете Европы, с точки зрения фракции, «абсолютно бесполезное и затратное дело».