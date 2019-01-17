Госдума не будет формировать делегацию для участия в работе ПАСЕ

Источник: РИА "Новости"

Депутаты отметили, что взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии из-за затяжной антироссийской кампании фактически было приостановлено, а сама ПАСЕ оказалась в глубоком системном кризисе.

«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что это решение принято «в интересах наших граждан и российского государства».

Мнение депутатов

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что после принятия заявления политологи и эксперты начнут гадать, означает ли это, что Госдума отказывается от присутствия России в Европе, отказывается от демократических ценностей.

«На самом деле все обстоит ровным счетом наоборот. Как раз Россия борется внутри ПАСЕ за демократические ценности, за право парламентов, вне зависимости от того, устраивает точка зрения данного парламента или не устраивает, представлять интересы своей страны и ее граждан», — отметил он.