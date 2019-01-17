Глава СВР обвинил Лондон в уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Источник: Reuters

«Это, конечно, очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают», — сказал Нарышкин «Интерфаксу», отвечая на просьбу прокомментировать согласование ЕС санкций за инцидент в Солсбери.

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Санкции против Петрова и Боширова

Ранее корреспондент «Радио свободная Европа/Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду «зеленый свет» предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ. Среди них — подозреваемые в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов.

Как ожидается, эти ограничительные меры будут одобрены на саммите глав МИД стран ЕС в понедельник. Это будет первый случай, когда ЕС принимает такие меры в рамках нового режима санкций в отношении тех, кто, по мнению Евросоюза, несет ответственность за производство и применение химоружия.

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Отравление в Солсбери

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного «новичок» (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также страны-союзники Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец был выписан 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

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Подозреваемые

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества «новичок». В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы «новичка» полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

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Сами Петров и Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.