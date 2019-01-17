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14:15 (мск), источник: Интерфакс

Глава СВР обвинил Лондон в уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Инцидент в Солсбери является грязной провокацией со стороны властей Великобритании, Лондон уничтожает улики по «делу Скрипалей», заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Источник: Reuters

«Это, конечно, очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают», — сказал Нарышкин «Интерфаксу», отвечая на просьбу прокомментировать согласование ЕС санкций за инцидент в Солсбери.

Я уже не говорю о том, а где наши граждане? Где Юлия Скрипаль и ее отец? Почему они их скрывают?
Сергей Нарышкин
глава СВР

Санкции против Петрова и Боширова

Ранее корреспондент «Радио свободная Европа/Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду «зеленый свет» предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ. Среди них — подозреваемые в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов.

Как ожидается, эти ограничительные меры будут одобрены на саммите глав МИД стран ЕС в понедельник. Это будет первый случай, когда ЕС принимает такие меры в рамках нового режима санкций в отношении тех, кто, по мнению Евросоюза, несет ответственность за производство и применение химоружия.

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Отравление в Солсбери

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного «новичок» (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

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ОЗХО внесет «Новичок» в список запрещенных веществ

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также страны-союзники Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец был выписан 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Юлии Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

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Подозреваемые

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества «новичок». В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы «новичка» полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

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Сами Петров и Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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