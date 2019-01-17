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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-премьер Татарстана назвал всех татарстанцев татарами

В Арске прошло первое публичное обсуждение Стратегии развития татарского народа. В дискуссии принимал участие заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, передает KazanFirst.

Источник: Tatarstan.ru
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В том числе чиновник рассказывал о важности сохранения татарского языка в семье. «Мы родились, пришли на этот свет и ушли из него, но у нас остаются дети и внуки. Их мы тоже должны воспитывать татарами», — подчеркнул он и попросил внимательнее относиться к вопросам воспитания молодого поколения.

«В Татарстане проживают представители 173 национальностей. В республике живет около четырех миллионов человек. Когда мы едем в другие страны и регионы, все мы — татары. Русские, чуваши, мордва — все татары. Живем в Татарстане — значит, татары», — приводит слова Шайхразиева «Idel. Реалии» (проект «Радио Свобода»).

Планируется, что в окончательной редакции проект Стратегии развития татарского народа будет представлен к концу лета. Обсуждение полноценного документа назначено на июль.

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