Вице-премьер Татарстана назвал всех татарстанцев татарами

В том числе чиновник рассказывал о важности сохранения татарского языка в семье. «Мы родились, пришли на этот свет и ушли из него, но у нас остаются дети и внуки. Их мы тоже должны воспитывать татарами», — подчеркнул он и попросил внимательнее относиться к вопросам воспитания молодого поколения.