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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает «Чита.ру».

Источник: AP 2019
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Во время заседания комитета по ЖКХ Борисова прокомментировала ситуацию с жителями таких домов, которые официально находятся на печном отоплении, но при этом используют электоэнергию для обогрева помещений. Депутат заявила, что заставить платить за свет жильцов бараков невозможно, поскольку «денег у них нет».

«По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить», — предложила депутат.

После того, как заявление вызвало шквал критики в Сети, Борисова пояснила, что ее слова были «сарказмом» и были высказаны от безысходности.

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