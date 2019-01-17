Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает «Чита.ру».
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает «Чита.ру».
Во время заседания комитета по ЖКХ Борисова прокомментировала ситуацию с жителями таких домов, которые официально находятся на печном отоплении, но при этом используют электоэнергию для обогрева помещений. Депутат заявила, что заставить платить за свет жильцов бараков невозможно, поскольку «денег у них нет».
«По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И все, не будут топить», — предложила депутат.
После того, как заявление вызвало шквал критики в Сети, Борисова пояснила, что ее слова были «сарказмом» и были высказаны от безысходности.