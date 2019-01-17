Адвокат Трампа не исключил сговора команды президента с Россией

«Я никогда не говорил, что не было сговора между Россией и кампанией или людьми из кампании. Я говорил о президенте США», — заявил он интервью телеканалу CNN.

Существовал ли сговор между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Россией, с мая 2017 года выясняет спецпрокурор США Роберт Мюллер и его команда. Сенат и Палата представителей Конгресса США уже завершили свои расследования, придя к выводу: Москва точно вмешивалась в избирательные процессы. При этом единого мнения по поводу сговора между Дональдом Трампом и Кремлем у законодателей нет. Сам господин Трамп связи с Россией категорически отвергает и такие подозрения называет «позором».