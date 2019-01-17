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15:45 (мск), источник: Ведомости

Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией

Цифровизация не может быть панацеей от всех бед, настаивает он.

Источник: РИА "Новости"

Победить коррупцию в России с помощью одной только цифровизации, как предлагал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, не удастся, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу «Россия-1». По мнению Чубайса, масштаб проблемы шире, и внедрением технологий во все сферы жизни ее не решить.

В среду, 16 января, на Гайдаровском форуме Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Он говорил, что коррупция начнет исчезать как явление, если в стране будет прозрачная процессная деятельность, «положенная в цифру». Греф подчеркивал, что для решения этой проблемы нужно дать рынку доступ к государственной информации и к решениям любого чиновника. Решения чиновников также должны анализироваться экспертным сообществом, а результаты оценки — выкладываться в открытый доступ, отмечал он.

По мнению руководителя Сбербанка, еще один барьер для экономического развития России — экспертные советы. С помощью таких структур министерства, по его словам, продолжат бороться за то, чтобы получать деньги и строить закрытую систему, в которую «никого не будут пускать».
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Их необходимость они будут обосновывать государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику, говорил Греф. Для преодоления таких барьеров, по мнению руководителя Сбербанка, руководству страны важно поддержать тех, кто в России отвечает за цифровизацию, в частности, вице-премьера Максима Акимова.

Чубайс согласился с Грефом в том, что технологии помогают снизить уровень коррупции. «Действительно, когда люди приходят в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и без всякого обхода 15 министерств и чиновников сдают документы, которые потом автоматически попадают в базу данных этих министерств — это точно снижение коррупции», — привел он пример.

Но, к сожалению, я не до конца с ним (с Грефом) соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики… гораздо глубже, чем-то, что можно просто исправить с помощью цифровизации.
Анатолий Чубайс ​​​​​​​
председатель правления УК «Роснано» (цитата по ТАСС)

Цифровизация — важный и полезный процесс, «но точно не панацея от всех наших бед», заключил он.

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