Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией

Источник: РИА "Новости"

Победить коррупцию в России с помощью одной только цифровизации, как предлагал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, не удастся, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу «Россия-1». По мнению Чубайса, масштаб проблемы шире, и внедрением технологий во все сферы жизни ее не решить.

В среду, 16 января, на Гайдаровском форуме Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Он говорил, что коррупция начнет исчезать как явление, если в стране будет прозрачная процессная деятельность, «положенная в цифру». Греф подчеркивал, что для решения этой проблемы нужно дать рынку доступ к государственной информации и к решениям любого чиновника. Решения чиновников также должны анализироваться экспертным сообществом, а результаты оценки — выкладываться в открытый доступ, отмечал он.

По мнению руководителя Сбербанка, еще один барьер для экономического развития России — экспертные советы. С помощью таких структур министерства, по его словам, продолжат бороться за то, чтобы получать деньги и строить закрытую систему, в которую «никого не будут пускать».

Их необходимость они будут обосновывать государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику, говорил Греф. Для преодоления таких барьеров, по мнению руководителя Сбербанка, руководству страны важно поддержать тех, кто в России отвечает за цифровизацию, в частности, вице-премьера Максима Акимова.

Чубайс согласился с Грефом в том, что технологии помогают снизить уровень коррупции. «Действительно, когда люди приходят в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и без всякого обхода 15 министерств и чиновников сдают документы, которые потом автоматически попадают в базу данных этих министерств — это точно снижение коррупции», — привел он пример.

Но, к сожалению, я не до конца с ним (с Грефом) соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики… гораздо глубже, чем-то, что можно просто исправить с помощью цифровизации. Анатолий Чубайс ​​​​​​​ председатель правления УК «Роснано» (цитата по ТАСС)

Цифровизация — важный и полезный процесс, «но точно не панацея от всех наших бед», заключил он.