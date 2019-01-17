Источник: Евросоюз расширит санкции против Сирии
БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/ — По словам представителя ЕС, 21 января ограничительные меры расширят в отношении 11 человек и пяти компаний.
БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/ — По словам представителя ЕС, 21 января ограничительные меры расширят в отношении 11 человек и пяти компаний.
Совет Евросоюза на заседании 21 января расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний. Об этом в четверг сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии первого в этом году заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества.
«Как ожидается, будут обновлены санкции против Сирии. В черный список будут включены еще 11 человек и пять компаний», — сказал он.
Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи — прим. ТАСС), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.