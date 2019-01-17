Источник: Евросоюз расширит санкции против Сирии

Источник: AP 2019

Совет Евросоюза на заседании 21 января расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний. Об этом в четверг сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии первого в этом году заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества.

«Как ожидается, будут обновлены санкции против Сирии. В черный список будут включены еще 11 человек и пять компаний», — сказал он.

На вопрос о том, кто именно добавлен в черный список, дипломат отметил: «Имена будут опубликованы в Официальном журнале ЕС после официального решения в понедельник».

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи — прим. ТАСС), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.