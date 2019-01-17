Путин встретился с Вучичем в Белграде и прокатил его на лимузине Aurus
Президент России прибыл в Сербию с официальным визитом.
Президент России прибыл в Сербию с официальным визитом.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Сербию. В Белграде российского лидера лично встретил его сербский коллега — президент Александр Вучич. Главы государств покинули территорию аэропорта имени Николы Теслы на новом российском лимузине Aurus. Первой точкой маршрута президентского кортежа стал мемориал
У Путина в Сербии намечено несколько важных переговоров, в том числе с министром строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зораной Михайлович, министром по инновациям и технологическому развитию Ненадом Поповичем и другими членами сербского кабинета министров. В Белграде Путин должен также встретиться с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Сербская сторона рассчитывает, что в рамках этих встреч будут затронуты важнейшие темы, касающиеся
В рамках культурной программы у российской делегации намечено посещение в здании Палаты Республики Сербской выставки, посвященной
16 января сербские СМИ сообщили, что местные правоохранители задержали террориста ИГ*, который мог планировать покушение на Путина во время его визита в Белград. Сообщалось, что при обыске у взятого под стражу были найдены ножи и огнестрельное оружие. Вечером 16 января со ссылкой на источник в сербских силовых структурах агентство «Sputnik Сербия» сообщило, что задержание никак не связано с визитом российского лидера в Сербию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года и запрещена в России.
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