Путин встретился с Вучичем в Белграде и прокатил его на лимузине Aurus

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Сербию. В Белграде российского лидера лично встретил его сербский коллега — президент Александр Вучич. Главы государств покинули территорию аэропорта имени Николы Теслы на новом российском лимузине Aurus. Первой точкой маршрута президентского кортежа стал мемориал воинам-освободителям — Путин и Вучич почтили память погибших в годы Второй мировой войны возложением венков.

У Путина в Сербии намечено несколько важных переговоров, в том числе с министром строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зораной Михайлович, министром по инновациям и технологическому развитию Ненадом Поповичем и другими членами сербского кабинета министров. В Белграде Путин должен также встретиться с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Сербская сторона рассчитывает, что в рамках этих встреч будут затронуты важнейшие темы, касающиеся военно-технического сотрудничества и энергетики.

В рамках культурной программы у российской делегации намечено посещение в здании Палаты Республики Сербской выставки, посвященной российско-сербским отношениям с начала XIX века и до конца Первой мировой войны. Российский лидер намерен также посетить в Белграде храм Святого Саввы — одно из крупнейших культовых сооружений на Балканах.

16 января сербские СМИ сообщили, что местные правоохранители задержали террориста ИГ*, который мог планировать покушение на Путина во время его визита в Белград. Сообщалось, что при обыске у взятого под стражу были найдены ножи и огнестрельное оружие. Вечером 16 января со ссылкой на источник в сербских силовых структурах агентство «Sputnik Сербия» сообщило, что задержание никак не связано с визитом российского лидера в Сербию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3VJzH7eD4GQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года и запрещена в России.