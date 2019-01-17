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18:03 (мск), источник: ТАСС

Пять госорганов поддержали законопроект, направленный на обеспечение устойчивости Рунета

О поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пять министерств и ведомств поддержали законопроект, направленный на обеспечение устойчивости Рунета в ходе заседания комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. О концептуальной поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Концептуально по целеполаганию Минкомсвязи и другие федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили свои заключения по этому поводу, законопроект поддерживают», — сказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Минкомсвязь подготовила проект заключения правительства на этот законопроект и отправила его на согласование федеральным органам исполнительной власти. Критических замечаний к законопроекту парламентариев об устойчивости Рунета, которые бы не позволили принять его в первом чтении Госдумой, органы власти на данный момент нет, сообщил Иванов. Он уточнил, что отзывы пока представили не все и некритичные замечания все же есть.

Мы четко понимаем, что сейчас интернет и в целом система связи настолько внедрена в социальную сферу нашего общества, насколько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам интернет, другие элементы системы связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля.
Олег Иванов
Замглавы Минкомсвязи

У Роскомнадзора нет концептуальных возражений по этому законопроекту, сообщил замглавы Роскомнадзора Александр Панков. «Мы свои предложения представили. Концептуальных возражений от нас тоже нет», — сказал он, отметив, что технические правки могут быть отработаны в рабочем порядке.

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По его словам, на сегодняшний день интернет, сеть связи общего пользования, которая является его технологической основой, не застрахованы от техногенных или рукотворных воздействий, чрезвычайных воздействий. «Абсолютно уверены, что верным является тот факт, что точных, достоверных, постоянно актуализированных сведений о составе сети общего пользования, о ее топологии, логической структуре сегмента интернета в распоряжении регулирующих органов нет. Очень позитивным считаем тот факт, что необходимость сбора, получения такой информации в законопроекте учитывается. Как правоприменители в этой сфере считаем это очень важным», — заключил Панков.

Позиции ФСО, ФСТЭК и Россвязи

Также в поддержку законопроекта высказались в ФСТЭК. «Данный законопроект действительно направлен на грамотное полноценное решение проблем, которые были обозначены. Поэтому от нашей службы предлагается поддержать данный законопроект в данной редакции», — заявила представитель службы Елена Торбенко.

Как заявил со своей стороны представитель Федеральной службы охраны Виталий Пугачев, его ведомство «подтверждает необходимость данного законопроекта».

«Может быть, отдельные его элементы требуют действительно какого-то технического уточнения, — добавил он. — Поддерживаем с определенными техническими корректировками, которые можно внести во втором чтении».

Заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин заявил о поддержке законопроекта. Цель принятия законопроекта, которая обозначена в пояснительной записке, мы безусловно поддерживаем и считаем принятие этого законопроекта необходимым, — сказал он, отметив, что нужно сохранить существующий порядок управления сетью связи общего пользования.

О законопроекте

В декабре 2018 года в Государственную думу был внесен законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».
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Один из его авторов — Андрей Клишас — отмечал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях. Людмила Бокова поясняла, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика — это позволит избежать блокировки «невиновных». По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную и телевещание.

Вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что операторы связи, по предварительной оценке, не понесут «фатальных затрат» в случае принятия закона о Рунете и правительство сделает все возможное, чтобы не перекладывать нагрузку по исполнению норм на них. При этом он уточнял, что правительство планирует «гармонизировать» этот проект с собственной версией предлагаемых изменений, которая представляет собой доработанную версию законопроекта, предложенного Минкомсвязи в 2016 году. По словам Акимова, законопроект о работе Рунета в случае отключения его от глобальной сети не предполагает ограничения возможностей пользователей, а нацелен на обеспечение устойчивости российского сегмента интернета.

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