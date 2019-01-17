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19:08 (мск), источник: ТАСС

Брат Уилана утверждает, что власти РФ отложили визит американских дипломатов к нему

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/ — Дэвид Уилан сообщил, что близкие американца разочарованы этим решением.

Дэвид Уилан — брат задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана — утверждает, что российские власти отменили запланированное на четверг его посещение американскими дипломатами. Об этом Дэвид Уилан сообщил в четверг корреспонденту ТАСС в материале, направленном по электронной почте.

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«Мы разочарованы тем, что российские власти отложили запланированный на сегодня, 17 января, визит сотрудников американского посольства. Мы рассчитывали на то, что будем и далее иметь возможность обмениваться дополнительной информацией с Полом. Состоявшийся накануне визит ирландского консульского сотрудника был очень полезным и дал нам возможность получить конкретные указания от Пола. Надеемся, что визит американских дипломатов может быть вскоре назначен и что запрос Великобритании об установлении связи с Полом также будет одобрен».

Члены семьи, по его словам, «удовлетворены тем, что между странами, заинтересованными в благополучии Пола, поддерживается связь на министерском уровне». «Госсекретарь США Майкл Помпео, по сообщениям, обсуждал дело Пола с министрм иностранных дел Канады Христей Фриланд», — добавил он.

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