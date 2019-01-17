Брат Уилана утверждает, что власти РФ отложили визит американских дипломатов к нему

Дэвид Уилан — брат задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана — утверждает, что российские власти отменили запланированное на четверг его посещение американскими дипломатами. Об этом Дэвид Уилан сообщил в четверг корреспонденту ТАСС в материале, направленном по электронной почте.

«Мы разочарованы тем, что российские власти отложили запланированный на сегодня, 17 января, визит сотрудников американского посольства. Мы рассчитывали на то, что будем и далее иметь возможность обмениваться дополнительной информацией с Полом. Состоявшийся накануне визит ирландского консульского сотрудника был очень полезным и дал нам возможность получить конкретные указания от Пола. Надеемся, что визит американских дипломатов может быть вскоре назначен и что запрос Великобритании об установлении связи с Полом также будет одобрен».