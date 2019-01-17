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20:05 (мск), источник: РИА Новости

Провокации Косово могут привести к дестабилизации на Балканах, заявил Путин

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Косово предприняло ряд провокаций, включая решение о создании армии, Россия, как и Сербия, считает, что это может привести к дестабилизации на Балканах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Россия, как и Сербия, заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. В частности, что касается Косово, российская позиция хорошо известна: мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Он отметил, что Приштина за последнее время предприняла ряд провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку.

И прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово. Безусловно, это прямое нарушение упомянутой резолюции.

«Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах», — добавил лидер РФ.

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