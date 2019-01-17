Провокации Косово могут привести к дестабилизации на Балканах, заявил Путин

«Россия, как и Сербия, заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. В частности, что касается Косово, российская позиция хорошо известна: мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.