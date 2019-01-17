Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые популярные собаки 2018
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
Иван Ургант сходил с дочками на баскетбол в Калифорнии
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Сын Ксении Собчак сделал комплимент своей маме
Елизавета Боярская решила обучать месячного сына английскому
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Российские гандболисты потеряли шансы на выход из группы ЧМ
Эксперты WADA завершили работу в московской лаборатории
Экс-жена Сечина подала в суд о взыскании €770 тыс.
Киев объяснил арест выдворенной из РФ журналистки
Началась интоксикация: Кожевникова легла под капельницу - СМИ
СМИ: Причиной смерти Дыховичного назвали наркотики
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
21:08 (мск), источник: Известия

Пентагон заявил о планах уничтожать вражеские ракеты на ранних стадиях

США намерены уничтожать в случае возникновения угрозы ракеты своего противника до их запуска. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан во время обнародования Стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО). Документ опубликовали на сайте Пентагона в четверг, 17 января.

Стратегия, по словам Шанахана, описывает новый всеобъемлющий подход к предотвращению и отражению ракетных атак противника при помощи комбинации сдерживания, активных и пассивных (мер — ред.) противоракетной обороны, а также наступательных операций для уничтожения вражеских ракет еще до их запуска.

«Системы противоракетной обороны являются ключевым элементом нашей стратегии с учетом нынешнего распространения наступательных баллистических и крылатых ракет, а также возникающих технологий создания гиперзвуковых вооружений, что существенно повышает уровень угроз региональным балансам (сил — ред.) и нашим (американским — ред.) крупным союзникам и партнерам», — цитирует главу Пентагона ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент американское Министерство обороны занимается разработкой лазерного оружия для беспилотного перехвата ракет на ранней стадии их полета.
Читайте также
Пентагон начал разрабатывать меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая

Помимо этого, в документе говорится, что Россия и Китай продолжают расширять и модернизировать свои стратегические наступательные ракетные системы, в том числе занимаются разработкой передовых технологий. «Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем», — указано в докладе.

Подготовленный Пентагоном нынешний обзор ПРО является третьим по счету с момента начала работ США по развитию собственной ПРО в 1999 году. Предыдущий документ появился при администрации Барака Обамы в 2010 году, до него — в 1999 году при Билле Клинтоне.

 Выносимая легкость бытия: переводы денег за рубеж резко выросли
Ловкость букв и никакого мошенничества: как работает «Росконтроль»
Путин назвал провокацией решение об образовании армии Косово
Отказ от доллара обошелся Центробанку в $9,5 млрд
The Bell: Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Опубликованы поручения Путина о развитии волонтерства
Фотография Гейтса в очереди за бургером взбудоражила соцсети
Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Спорт
Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге Гонка на немецком этапе Кубка мира по биатлону пройдет 18 января
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Бросить ребёнка... 1193
Родители и дети. 251
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 215
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 213
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь