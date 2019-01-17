Пентагон заявил о планах уничтожать вражеские ракеты на ранних стадиях

Стратегия, по словам Шанахана, описывает новый всеобъемлющий подход к предотвращению и отражению ракетных атак противника при помощи комбинации сдерживания, активных и пассивных (мер — ред.) противоракетной обороны, а также наступательных операций для уничтожения вражеских ракет еще до их запуска.
«Системы противоракетной обороны являются ключевым элементом нашей стратегии с учетом нынешнего распространения наступательных баллистических и крылатых ракет, а также возникающих технологий создания гиперзвуковых вооружений, что существенно повышает уровень угроз региональным балансам (сил — ред.) и нашим (американским — ред.) крупным союзникам и партнерам», — цитирует главу Пентагона ТАСС.
Помимо этого, в документе говорится, что Россия и Китай продолжают расширять и модернизировать свои стратегические наступательные ракетные системы, в том числе занимаются разработкой передовых технологий. «Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем», — указано в докладе.
Подготовленный Пентагоном нынешний обзор ПРО является третьим по счету с момента начала работ США по развитию собственной ПРО в 1999 году. Предыдущий документ появился при администрации Барака Обамы в 2010 году, до него — в 1999 году при Билле Клинтоне.