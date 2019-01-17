Опубликованы поручения президента РФ о развитии волонтерства до 2025 года

Советующий документ 16 января 2019 года размещен на официальном сайте Кремля,

Для обеспечения прозрачности и открытости конкурсов на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям правительству вместе с фондом — оператором президентских грантов по развитию гражданского общества необходимо установить требования к порядку их проведения, а также обеспечить формирование единого открытого информационного ресурса, содержащего сведения о социально ориентированных НКО.



Кроме того, необходимо принять меры, направленные на совершенствование методологии оценки активности участия граждан и НКО в волонтерской деятельности. Также поручено утвердить план мероприятий популяризации добровольчества (волонтерства).