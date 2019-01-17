Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина показала, что кот и собака делают в ее отсутствие
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Иван Ургант сходил с дочками на баскетбол в Калифорнии
Регина Тодоренко показала снимок с прогулки с мамой и сыном
Как понять, что вы зависимы от секса
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге
СМИ: Полузащитники «Зенита» входят в сферу интересов «ПСЖ»
В студенческом городке произошел мощный взрыв
Умер Борис Соколов
Началась интоксикация: Кожевникова легла под капельницу - СМИ
СМИ: Причиной смерти Дыховичного назвали наркотики
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
21:32 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы поручения президента РФ о развитии волонтерства до 2025 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план реализации концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.

Источник: AP 2019

Советующий документ 16 января 2019 года размещен на официальном сайте Кремля,
Для обеспечения прозрачности и открытости конкурсов на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям правительству вместе с фондом — оператором президентских грантов по развитию гражданского общества необходимо установить требования к порядку их проведения, а также обеспечить формирование единого открытого информационного ресурса, содержащего сведения о социально ориентированных НКО.

Кроме того, необходимо принять меры, направленные на совершенствование методологии оценки активности участия граждан и НКО в волонтерской деятельности. Также поручено утвердить план мероприятий популяризации добровольчества (волонтерства).

Для ознакомления с добровольческой деятельностью необходимо обеспечить разработку курсов и дисциплин (модулей) для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им.

Кабинету министров необходимо представить предложения о предоставлении добровольцам (волонтерам) возможности подтверждать свой статус с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

 Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко
Путин назвал провокацией решение об образовании армии Косово
Отказ от доллара обошелся Центробанку в $9,5 млрд
The Bell: Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Фотография Гейтса в очереди за бургером взбудоражила соцсети
Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Спорт
Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге Гонка на немецком этапе Кубка мира по биатлону пройдет 18 января
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Дети
В сети обсуждают сходство Леонида Агутина и его младшей дочери Певец порадовал поклонников новым семейным фото
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь