Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко
КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Львовской области.
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