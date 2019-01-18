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00:27 (мск), источник: ТАСС

Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Львовской области.

«Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — сообщило ведомство в Facebook.

Накануне журналистка была выдворена из России за нарушения правил пребывания на территории РФ по решению Преображенского суда Москвы. После этого она сразу же была задержана сотрудниками СБУ, а Харьковский суд арестовал ее, отправив в СИЗО Львова.

Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко. Украинские правоохранители расследуют дело в ее отношении за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

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