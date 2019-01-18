СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ

«Компания “Грин Филмс”, которая через кипрскую фирму принадлежит ему (Зеленскому), его бизнес-партнерам и соратнику (украинского бизнесмена) Коломойского, не только плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин и побеждает».

В расследовании указано, что кипрская компания Green Famіly Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учредила в РФ кинокомпании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Так, «Грин Филмс» за 2014−2017 годы получила на свои счета около 13 млн долларов.