Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые популярные собаки 2018
Как китайцы укладывают рельсы для скоростной магистрали (видео)
10 вредных заблуждений о раке
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Сын Ксении Собчак сделал комплимент своей маме
Елизавета Боярская решила обучать месячного сына английскому
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Когда заговорит Логинов
Валерий Газзаев: Глава WADA обратил в пыль наговоры США
Известный актер не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу
Популярное в 90-е увлечение захватило россиян
На Украине построили автобус-звездолет (видео первой поездки)
Самые популярные марки машин на рынке «бэушек»
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
12Католики по всему миру встретили Рождество
02:30 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Шоумен и артист Владимир Зеленский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России, сообщается в четверг на сайте украинского проекта журналистских расследований «Схемы».

«Компания “Грин Филмс”, которая через кипрскую фирму принадлежит ему (Зеленскому), его бизнес-партнерам и соратнику (украинского бизнесмена) Коломойского, не только плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин и побеждает».

В расследовании указано, что кипрская компания Green Famіly Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учредила в РФ кинокомпании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Так, «Грин Филмс» за 2014−2017 годы получила на свои счета около 13 млн долларов.

1 января 2019 года Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

«Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома»
Лиса и кот не поделили кусок колбасы на границе с Польшей
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
НПФ настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки (фото)
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Спорт
Когда заговорит Логинов Российский биатлонист по-прежнему остается главным раздражителем мирового биатлона
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Бросить ребёнка... 1306
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 249
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 242
Идеальный перекус 174
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь