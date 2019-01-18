Зеленский хоронит Порошенко. Талантливо. И предвыборная кампания уходит в формат настоящего фарса pic.twitter.com/ob8xrP6qhL— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 14 января 2019 г.
СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Шоумен и артист Владимир Зеленский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России, сообщается в четверг на сайте украинского проекта журналистских расследований «Схемы».
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