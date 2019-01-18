Трамп отменил поездку американской делегации в Давос из-за шатдауна

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Трамп объявил о том, что сам не поедет в Давос из-за шатдауна больше недели назад. Он объяснил это «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности», но при этом отметил, что поездка важная.

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Как писало издание The Hill, американская делегация все равно собиралась в Давос, но в сокращенном составе. Например, США на форуме должен был представлять министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также торговый представитель Роберто Лайтхайзер. Изначально общая численность американской делегации в Давос была 800 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Текущий шатдаун стал самым длительным в истории США. Он продолжается более 25 дней, начавшись из-за того, что представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Предыдущий рекорд по длительности шатдауна был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. — начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.