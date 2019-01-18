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05:42 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что новая стратегия ПРО не означает вступления США в гонку вооружений

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) не должна трактоваться как вступление США в очередную гонку вооружений, поскольку она носит исключительно оборонительный характер.

Источник: Reuters

С таким утверждением выступил в четверг заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на брифинге для журналистов.

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«Мы однозначно не согласны с такой характеристикой», — сказал он, комментируя слова экспертов, заявивших о том, что США по сути вступают в гонку вооружений. «Я бы хотел обратить ваше внимание на слово “оборона” в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационным действием, не думаю, что это верная трактовка», — утверждал Руд.

Ранее эксперты американской Ассоциации по контролю над вооружениями назвали новую стратегию ПРО США слишком затратной и способной подорвать стратегическую стабильность в мире, обострив отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.

Президент США Дональд Трамп в четверг представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, заявив, что она должна быть в состоянии перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую.

В распространенном Пентагоном 108-страничном документе неоднократно отмечается, что Соединенные Штаты отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО, а также ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально — и перехватчики.

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