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08:48 (мск), источник: РИА Новости

В Токио назвали даты визита Абэ в Москву и Давос

ТОКИО, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 21—24 января посетит с визитом Россию и Швейцарию, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Источник: РИА Новости

«Премьер-министр Абэ с 21 по 24 января отправится с визитом в Россию, в Москву, и в Давос, в Швейцарию. В Москве, как это и было объявлено после встречи министров иностранных дел, 22 января будет проведена встреча на высшем уровне», — сказал генеральный секретарь.

Договоренность о встрече лидеров России и Японии в январе была достигнута еще в прошлом году и подтверждена на переговорах министров иностранных дел обеих стран в понедельник. Они были официально объявлены первым раундом двусторонних переговоров по проблеме заключения мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств.

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