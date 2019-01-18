В Токио назвали даты визита Абэ в Москву и Давос
ТОКИО, 18 янв — РИА Новости.
ТОКИО, 18 янв — РИА Новости.
«Премьер-министр Абэ с 21 по 24 января отправится с визитом в Россию, в Москву, и в Давос, в Швейцарию. В Москве, как это и было объявлено после встречи министров иностранных дел, 22 января будет проведена встреча на высшем уровне», — сказал генеральный секретарь.
Договоренность о встрече лидеров России и Японии в январе была достигнута еще в прошлом году и подтверждена на переговорах министров иностранных дел обеих стран в понедельник. Они были официально объявлены первым раундом двусторонних переговоров по проблеме заключения мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств.