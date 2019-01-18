В Токио назвали даты визита Абэ в Москву и Давос

«Премьер-министр Абэ с 21 по 24 января отправится с визитом в Россию, в Москву, и в Давос, в Швейцарию. В Москве, как это и было объявлено после встречи министров иностранных дел, 22 января будет проведена встреча на высшем уровне», — сказал генеральный секретарь.