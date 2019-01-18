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09:49 (мск), источник: Ведомости

Бывший адвокат Трампа сознался в фальсификации опроса в его интересах

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн публично признал, что в 2015 году действительно заплатил за накрутку онлайн-опроса на сайте The Wall Street Journal в интересах нынешнего президента США.

Источник: AFP 2019

«Относительно статьи WSJ о фальсификации опросов: то, что я сделал, я сделал по указанию и в исключительных интересах Дональда Трампа. Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который ее не заслуживает», — написал Коэн в своем Twitter.

Этот пост стал ответом на статью в WSJ, в которой говорилось, что Коэн недоплатил за накрутки владельцу мелкой технологической компании RedFinch Solutions Джону Гогеру.

Сам Гогер сообщил газете, что Коэн обещал ему $50 000 за два опроса (один из них — о возможных кандидатах от Республиканской партии), но в итоге заплатил лишь порядка $13 000 наличными с приложением боксерской перчатки, принадлежавшей «бразильскому бойцу смешанных боевых искусств». Накрутка не удалась, отмечает WSJ: Трамп занял в опросе одно из последних мест.

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7 февраля Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей Конгресса США. Экс-адвокат ретвитил пост одного из вашингтонских политологов, предполагающего, что Коэн расскажет об отношениях Трампа и штаба его кампании с Россией.

Коэн — один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы в США. В декабре Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн. Отбывать наказание Коэн начнет с 6 марта в одной из тюрем штата Нью-Йорк.

Летом 2018 года Коэн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, даче ложных показаний конгрессу США о строительстве небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом. Экс-адвокат президента США говорил, что организовал эти выплаты по указанию «кандидата (в президенты США)».

Трамп неоднократно заявлял, что Коэн «слабый человек», который солгал, чтобы снизить себе срок заключения.
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