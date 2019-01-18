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11:28 (мск), источник: Известия

МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД

Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью «Интерфаксу», опубликованном 18 января.

Источник: РИА "Новости"

Глава немецкой дипломатии указал, что «серьезные сомнения» обсуждались с Москвой в ходе разных переговоров, но они были безрезультатными.

Следует отметить, что возвращение к соблюдению Договора о РСМД и его сохранение возможны и после возможного приостановления его действия.

По его мнению, в данном вопросе мяч находится на стороне России.

Накануне заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала условием сохранения ДРСМД уничтожение Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Модификация ракеты не устроит Вашингтон.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил в тот же день, что власти России готовы в любое время провести встречу с представителями США по вопросам документа.

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Москва уже заявляла о своей готовности к диалогу и будет делать это снова, однако не видит такой готовности у США. Рябков добавил, что ответственность за дальнейшую судьбу ДРСМД лежит на Вашингтоне.

15 января состоялись межведомственные российско-американские консультации по документу, в которых приняли участие Рябков и Томпсон. На встрече российский дипломат предложил конкретные меры по ракете, которые «позволили бы полностью снять любые предположения» американской стороны. Представитель США заявила, что итоги переговоров ее разочаровали.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из договора. В начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. Он призвал российскую сторону отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям документа.

Со своей стороны Москва неоднократно обращала внимание на то, что пусковые установки ПРО США на территории Румынии и Польши нарушают ДРСМД.

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