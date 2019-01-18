«Живая легенда»: что о Владимире Путине думают в Сербии
Президент России прибыл с визитом в Сербию. На улицах Белграда его встретили более 100 тысяч человек, то есть десятая часть населения города.
Президент России прибыл с визитом в Сербию. На улицах Белграда его встретили более 100 тысяч человек, то есть десятая часть населения города.
Владимир Путин прибыл с визитом в Сербию. На улицах Белграда его встретили более 100 тысяч человек — это десятая часть всего населения города.
Сербские СМИ писали, что за участие людям платили по 13 евро суточных. Однако правящая Сербская прогрессивная партия это опровергает.
Русская служба
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