«Живая легенда»: что о Владимире Путине думают в Сербии

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Владимир Путин прибыл с визитом в Сербию. На улицах Белграда его встретили более 100 тысяч человек — это десятая часть всего населения города.

Сербские СМИ писали, что за участие людям платили по 13 евро суточных. Однако правящая Сербская прогрессивная партия это опровергает.

Русская служба Би-би-си узнала у людей на улицах Белграда, что они думают о Владимире Путине и ситуации в России.

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