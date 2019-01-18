Арктику присоединят к Дальнему Востоку
Развитием северных регионов займется Минвостокразвития.
Развитием северных регионов займется Минвостокразвития.
Вопросы развития арктической зоны будут вверены Минвостокразвития, деятельность которого и так пересекается с работой в арктических регионах, — для этого в ведомстве планируется ввести должность первого замминистра, координирующего эту тему. Такое управленческое решение сегодня предложил
Минвостокразвития получит новые полномочия по развитию Арктики — с предложением о создании в ведомстве должности профильного первого замминистра выступил сегодня
Вопросам развития Арктики уделяется значительное внимание со стороны государства — они включены в Основные направления госполитики, разработана стратегия развития арктической зоны, а также действует профильная госпрограмма (с общим финансированием в 190,4 млрд руб. из федерального бюджета). Одновременно с этим правительство уже не первый год обсуждает создание в макрорегионе «опорных» зон — Минэкономики разрабатывает соответствующий законопроект. «Это действительно очень важное направление деятельности, поскольку Арктика — это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности», — отметил
В правительстве вопросы развития Арктики вверены «дальневосточному»
Создание отдельного федерального органа власти посчитали нецелесообразным, как отметил Владимир Путин, такие предложения тоже были — отвергнуты подобные идеи, пояснил премьер, исходя из принципа экономии управленческих и финансовых ресурсов.
«По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки — это все равно развитие арктической зоны», — пояснил он. При этом
Евгения Крючкова