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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Арктику присоединят к Дальнему Востоку

Развитием северных регионов займется Минвостокразвития.

Источник: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Вопросы развития арктической зоны будут вверены Минвостокразвития, деятельность которого и так пересекается с работой в арктических регионах, — для этого в ведомстве планируется ввести должность первого замминистра, координирующего эту тему. Такое управленческое решение сегодня предложил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным — и получил одобрение. Идея объясняется необходимостью сделать работу по «арктической» повестке системной — сейчас структуры, которая бы занималась этим на постоянной основе, в правительстве не существует.

Минвостокразвития получит новые полномочия по развитию Арктики — с предложением о создании в ведомстве должности профильного первого замминистра выступил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Эта идея получила поддержку президента.

Вопросам развития Арктики уделяется значительное внимание со стороны государства — они включены в Основные направления госполитики, разработана стратегия развития арктической зоны, а также действует профильная госпрограмма (с общим финансированием в 190,4 млрд руб. из федерального бюджета). Одновременно с этим правительство уже не первый год обсуждает создание в макрорегионе «опорных» зон — Минэкономики разрабатывает соответствующий законопроект. «Это действительно очень важное направление деятельности, поскольку Арктика — это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности», — отметил премьер-министр.

В правительстве вопросы развития Арктики вверены «дальневосточному» вице-премьеру Юрию Трутневу — он же возглавляет и государственную комиссию по вопросам развития Арктики. При этом в Белом доме нет какой-либо постоянно действующей, единой структуры, координирующей эту деятельность, — комиссия, по словам Дмитрия Медведева, «собирается от случая к случаю». По его словам, работу правительства по «арктическим» вопросам нужно перевести «на уровень системной деятельности».

Создание отдельного федерального органа власти посчитали нецелесообразным, как отметил Владимир Путин, такие предложения тоже были — отвергнуты подобные идеи, пояснил премьер, исходя из принципа экономии управленческих и финансовых ресурсов.

По словам Дмитрия Медведева, передача «арктических» вопросов в Минвостокразвития «вполне естественна» — сейчас ведомство занимается развитием дальневосточной зоны, которая «выходит на Арктику».

«По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки — это все равно развитие арктической зоны», — пояснил он. При этом премьер-министр предложил поменять и название ведомства — на Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.

Евгения Крючкова

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