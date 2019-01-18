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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве рассказали о планах разорвать десятки соглашений с Россией

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, который транслировал «Пятый канал».

Источник: РИА Новости

Кроме того, по его словам, сорок девять документов уже расторгнуты. Он пообещал, что Украина будет «последовательно идти по этому треку».

«И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — добавил Климкин.

В сентябре прошлого года Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, «не имеют смысла».

Москва назвала решение Киева деструктивным и опрометчивым шагом, который нарушает интересы украинского народа.

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