В Киеве рассказали о планах разорвать десятки соглашений с Россией
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, который транслировал «Пятый канал».
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, который транслировал «Пятый канал».
Кроме того, по его словам, сорок девять документов уже расторгнуты. Он пообещал, что Украина будет «последовательно идти по этому треку».
«И мы пересматриваем всю
В сентябре прошлого года Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, «не имеют смысла».
Москва назвала решение Киева деструктивным и опрометчивым шагом, который нарушает интересы украинского народа.
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