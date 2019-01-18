В Киеве рассказали о планах разорвать десятки соглашений с Россией

Кроме того, по его словам, сорок девять документов уже расторгнуты . Он пообещал, что Украина будет «последовательно идти по этому треку».

В сентябре прошлого года Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, «не имеют смысла».