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15:39 (мск), источник: ТАСС

Россия изучит документ с предложениями Германии по Керченскому проливу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отметил, что Москва не видит возможности для участия Киева в каких-либо форматах по проливу.

Источник: AP 2019

Россия получила от главы МИД Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу и намерена изучить их. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.

Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров. Не буду вдаваться в детали, мы должны его [документ] изучить.

Глава российского МИД отметил, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

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«Канцлер Германии Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина разрешить германским и французским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, Путин согласился», — напомнил Лавров.

«Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое «упаковывает» поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался «нормандский формат».

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