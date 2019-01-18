Россия изучит документ с предложениями Германии по Керченскому проливу

Россия получила от главы МИД Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу и намерена изучить их. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой.

Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров. Не буду вдаваться в детали, мы должны его [документ] изучить.

«Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое «упаковывает» поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной. Мы считаем, что если идея состоит в необходимости облечь всю эту ситуацию в политическую процедуру, в которой украинская сторона будет принимать решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался «нормандский формат».