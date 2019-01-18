Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые популярные собаки 2018
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне»
Сын Максима Галкина похвастался внушительной коллекцией сосулек
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
В детсад без шапки и с соплями: как живут дети в Германии
4 неожиданных факта о рожденных в январе и феврале
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
20Главные события 2018 года в фотографиях
22:05 (мск), источник: РИА Новости

Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе, заявил Маас

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Формат миссии по мониторингу ситуации в Керченском проливе будет согласован в процессе переговоров, Германия готова разделить затраты на ее финансирование, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу.

Источник: РИА Новости

«Возникнут затраты, которые мы возьмём на себя. В конце концов, должно быть решение прозрачным, все стороны должны дать своё согласие», — заявил Маас на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины, который транслировался в прямом эфире.

Читайте также
Россия изучит документ с предложениями Германии по Керченскому проливу

Он отметил, что процесс согласования данного предложения только начат. «Павел (Климкин, глава МИД Украины-ред.) некоторые вопросы сегодня поднял, которые важны для Украины, и их мы будем учитывать. И у российской стороны есть некоторые вопросы, которые имеют большое значение. То есть мы ещё не так далеко продвинулись, чтобы говорить что эта миссия уже существует. Как она будет выглядеть, будет зависеть от того, как будут идти переговоры в дальнейшем», — добавил Маас.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.

Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД ФРГ. Главное
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
 Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел 'Газпром' наказать
Из МВД Уфы уволили девушку, заявившую о групповом изнасиловании
Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34
«Газпром» поднял статус переговоров с Украиной
Эксперты рассказали, чего ждать от рубля в 2019 году
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Сестры-индианки притворялись мальчиками, чтобы заработать денег
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Дети
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море Поклонники обсудили подросшую Монику (фото)
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь