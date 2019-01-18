Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе, заявил Маас

Источник: РИА Новости

«Возникнут затраты, которые мы возьмём на себя. В конце концов , должно быть решение прозрачным, все стороны должны дать своё согласие», — заявил Маас на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины, который транслировался в прямом эфире.

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Он отметил, что процесс согласования данного предложения только начат. «Павел (Климкин, глава МИД Украины-ред. ) некоторые вопросы сегодня поднял, которые важны для Украины, и их мы будем учитывать. И у российской стороны есть некоторые вопросы, которые имеют большое значение. То есть мы ещё не так далеко продвинулись, чтобы говорить что эта миссия уже существует. Как она будет выглядеть, будет зависеть от того, как будут идти переговоры в дальнейшем», — добавил Маас.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.