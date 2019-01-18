ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.
«Рейтинг доверия политикам
Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен