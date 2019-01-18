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22:52 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.

Источник: РИА Новости

«Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%», — говорится в сообщении.

Добавляется, что второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (9,3%).

Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы премьер-министра и кабинета министров — 35% и 39,5% соответственно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9—13 января. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивались 1,6 тысячи респондентов. Приведено среднее значение за пять дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 1%.

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