ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам

Источник: РИА Новости

«Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%», — говорится в сообщении.

Добавляется, что второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (9,3%).

Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы премьер-министра и кабинета министров — 35% и 39,5% соответственно.