Население Украины в 2018 году сократилось на 208 тысяч человек
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Население Украины в 2018 году сократилось на 208,8 тысячи человек, сообщается в пятницу на сайте государственной службы статистики.
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Население Украины в 2018 году сократилось на 208,8 тысячи человек, сообщается в пятницу на сайте государственной службы статистики.
«Численность населения Украины, по оценке на 1 декабря 2018 года, составила 42,177 миллиона человек», — говорится в сообщении. По данным комитета, с января по ноябрь 2018 года население Украины сократилось на 208,8 тысячи человек.
Отмечается, что в стране