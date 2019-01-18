Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список странных подарков домашним животным
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне»
4 неожиданных факта о рожденных в январе и феврале
Волочкова прилетела с Мальдив и улеглась в снегу
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Сын Максима Галкина похвастался внушительной коллекцией сосулек
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят детей-погодок
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
В Сети показали «восьмёрку», которая «как Ferrari» (фото)
Знаменитая пробка на юг может исчезнуть
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
Названы главные проблемы ЖКХ в России
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
20Главные события 2018 года в фотографиях
23:07 (мск), источник: РИА Новости

Население Украины в 2018 году сократилось на 208 тысяч человек

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Население Украины в 2018 году сократилось на 208,8 тысячи человек, сообщается в пятницу на сайте государственной службы статистики.

«Численность населения Украины, по оценке на 1 декабря 2018 года, составила 42,177 миллиона человек», — говорится в сообщении. По данным комитета, с января по ноябрь 2018 года население Украины сократилось на 208,8 тысячи человек.

Отмечается, что в стране по-прежнему число умерших превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 58 новорожденных.

 Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел 'Газпром' наказать
Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе
Из МВД Уфы уволили девушку, заявившую о групповом изнасиловании
Спасатели обнаружили тело третьего летчика Су-34
«Газпром» поднял статус переговоров с Украиной
Эксперты рассказали, чего ждать от рубля в 2019 году
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Сестры-индианки притворялись мальчиками, чтобы заработать денег
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Популярные темы на «Детях»
Учусь за дочь...Или отсутствие желания у ребёнка учиться. 703
Причины, по которым вам отказывали в приеме на работу 455
Портрет Путина в садиковской группе 391
Поэтический конкурс №9 завершён. Авторы, принимайте поздравления!!! 281
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь