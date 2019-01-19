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00:23 (мск), источник: Известия

Тимошенко заявила о подорожании отопления на Украине в 15 раз за 10 лет

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко присоединилась к флешмобу с квитанциями ЖКХ и сравнила две платежки за отопление с разницей в 10 лет на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

Платежки за коммунальные услуги за январь 2009 года и за январь 2019 за двухкомнатную квартиру Тимошенко выложила с подписью, что отопление подорожало в 15 раз, пишет «РИА Новости».

Кроме того, она предложила закрыть вечную тему для споров о том, как плохо было жить 10 лет назад и как хорошо стало сейчас, заметив, что не злорадствует над ситуацией, а просто приводит факты.

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17 января стало известно, что жителей Украины ожидает резкий скачок цен на газ, стоимость тысячи кубометров с 1 января 2020 года составит 12 тыс. гривен. Об этом заявил депутат Верховный рады Александр Долженков, выступая на заседании парламента.

9 января Международный валютный фонд опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике в отношении Украины. Согласно документу, в мае украинские власти вновь поднимут цены на газ для населения, а с 2020 года его стоимость сравняется с рыночной.

Повышение тарифов является одним из главных условий МВФ для выдачи Киеву новых траншей. Эксперты отметили, что за время сотрудничества с МВФ внешний долг Украины вырос на $13 млрд.

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