Тимошенко заявила о подорожании отопления на Украине в 15 раз за 10 лет

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Платежки за коммунальные услуги за январь 2009 года и за январь 2019 за двухкомнатную квартиру Тимошенко выложила с подписью, что отопление подорожало в 15 раз, пишет «РИА Новости».

Кроме того, она предложила закрыть вечную тему для споров о том, как плохо было жить 10 лет назад и как хорошо стало сейчас, заметив, что не злорадствует над ситуацией, а просто приводит факты.

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17 января стало известно, что жителей Украины ожидает резкий скачок цен на газ, стоимость тысячи кубометров с 1 января 2020 года составит 12 тыс. гривен. Об этом заявил депутат Верховный рады Александр Долженков, выступая на заседании парламента.

9 января Международный валютный фонд опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике в отношении Украины. Согласно документу, в мае украинские власти вновь поднимут цены на газ для населения, а с 2020 года его стоимость сравняется с рыночной.