Россию обвинили в попытке взлома серверов Демпартии США в ноябре 2018 года

Источник: РИА Новости

В апреле Национальный комитет Демократической партии США (DNC) подал в суд на правительство РФ, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

В пятницу демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.

«В ноябре 2018 года десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании “спирфишинга” (рассылка с зараженной гиперссылкой — ред.), хотя нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления … соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой», — говорится в дополнениях к исковому заявлению. «Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года», — говорится в иске.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».