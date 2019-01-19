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00:43 (мск), источник: РИА Новости

Россию обвинили в попытке взлома серверов Демпартии США в ноябре 2018 года

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократическая партия США в иске к РФ утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета Демпартии в ноябре 2018 года, говорится в документах суда.

Источник: РИА Новости

В апреле Национальный комитет Демократической партии США (DNC) подал в суд на правительство РФ, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

В пятницу демократы добавили к обвинениям предположения о взломе в ноябре 2018 года, когда проходили промежуточные выборы в конгресс США.

«В ноябре 2018 года десятки адресов электронной почты DNC были целью кампании “спирфишинга” (рассылка с зараженной гиперссылкой — ред.), хотя нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления … соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой», — говорится в дополнениях к исковому заявлению. «Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года», — говорится в иске.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Республиканцы заявили в связи с подачей иска, что сами готовы изучить вопрос о предполагаемой коррупции демократов. Среди вопросов, которые готовы поднять в штабе Трампа, — история со скандальным компрометирующим досье на тогда еще кандидата в президенты, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон.

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