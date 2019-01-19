Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Большинство кандидатов в президенты Украины ведут незаконную агитационную кампанию. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.
Большинство кандидатов в президенты Украины ведут незаконную агитационную кампанию. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.
«С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — написал Аваков в Facebook.
Он также сообщил, что правоохранительные органы оформили протоколы по статьям «хулиганство», «нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах», «изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираже, лиц, ответственных за выпуск».
Аваков отметил, что это является «грубейшим нарушением закона». В ближайшее время будут вынесены соответствующие санкции.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала восемь претендентов на высший государственный пост.
Согласно данным соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший