Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины

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«С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — написал Аваков в Facebook.

Он также сообщил, что правоохранительные органы оформили протоколы по статьям «хулиганство», «нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах», «изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираже, лиц, ответственных за выпуск».

Аваков отметил, что это является «грубейшим нарушением закона». В ближайшее время будут вынесены соответствующие санкции.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала восемь претендентов на высший государственный пост.