Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список странных подарков домашним животным
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Все, что хотите: Mail.ru Здоровье отвечает на вопросы пользователей
Внебрачный сын Шварценеггера повторил его знаменитую позу
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
Реакция Лукашенко на инцидент в минском метро с россиянином
Стало известно о просьбе Меркель к Путину
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
Названы главные проблемы ЖКХ в России
Фоторепортажи
20Взрыв газа в Магнитогорске
16От Путятина до Путина
05:56 (мск), источник: Известия

Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины

Большинство кандидатов в президенты Украины ведут незаконную агитационную кампанию. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Источник: Reuters

«С начала избирательной кампании (31 декабря 2018) МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — написал Аваков в Facebook.

Он также сообщил, что правоохранительные органы оформили протоколы по статьям «хулиганство», «нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, либо размещение их в запрещенных местах», «изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, в которой отсутствует информация о месте печати, тираже, лиц, ответственных за выпуск».

Аваков отметил, что это является «грубейшим нарушением закона». В ближайшее время будут вынесены соответствующие санкции.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала восемь претендентов на высший государственный пост.

Согласно данным соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%).

 По зову долга: коллекторы объявили войну образовательным учреждениям
После футбола: что будет с хостелами без иностранных болельщиков
Германия готова финансировать мониторинг в Керченском проливе
Фотографирование женщин под юбкой стало преступлением в Англии
Найдены тела двух летчиков разбившегося Су-34
Тимошенко заявила о подорожании отопления на Украине в 15 раз
Директор Музея ГУЛАГа назвал погребение Ленина «шагом вперед»
Настя Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»
ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам
Спорт
Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Mercedes остановил российскую сборку своего бестселлера Daimler приостановил выпуск модели Mercedes-Benz Sprinter Classic из-за недостатка комплектующих
Кино
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman Вспоминаем ярких экс-участниц популярного проекта и рассказываем, кто из них смог построить успешную карьеру, а кто совсем забыл о сцене
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Дети
Дочери Тимати и Седоковой вместе отдыхают на море Поклонники обсудили подросшую Монику (фото)
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь