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14:03 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Так он прокомментировал сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — сказал Гемпель РИА Новости.

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По его мнению, Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс», — добавил Гемпель.

При этом он выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, с этой идеей канцлер ФРГ обратилась к Путину во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием. Однако визит экспертов пока так и не состоялся. Лавров отметил, что Берлин намерен оформить эту «простую поездку» как некий документ, который надо согласовать с Украиной.

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Вопрос о судоходстве в Керченском проливе оказался в центре внимания после инцидента, который произошел 25 ноября. Тогда три украинских корабля нарушили российскую границу и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Российские пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Всех их арестовали по делу о незаконном пересечении границы.

Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите границы.

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15 января© Ньюстюб
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