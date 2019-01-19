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08:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря

Японские власти согласны обсудить вопрос переименования Японского моря с представителями Южной Кореи и КНДР. Как сообщает газета Sankei Shimbun, консультации пройдут уже весной 2019 года.

С призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном к Токио обратилась Международная гидрографическая организация (МГО). Отчитаться о результатах проведенных консультаций перед МГО стороны должны будут в 2020 году.

Корейцы называют Японское море Восточным морем. В начале 90-х годов Пхеньян и Сеул потребовали изменить название, заявив, что оно навязано мировому сообществу японским режимом в начале ХХ века и является «следствием японского колониализма».

Токио отказывается переименовывать акваторию, утверждая, что географический термин был принят по инициативе европейских картографов еще в ХIХ веке.

В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей. До XX века острова принадлежали Корее. 22 февраля 1905 года, непосредственно перед аннексией Кореи, острова были включены в состав Японии.

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