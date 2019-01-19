Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря

С призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном к Токио обратилась Международная гидрографическая организация (МГО). Отчитаться о результатах проведенных консультаций перед МГО стороны должны будут в 2020 году.

Корейцы называют Японское море Восточным морем. В начале 90-х годов Пхеньян и Сеул потребовали изменить название, заявив, что оно навязано мировому сообществу японским режимом в начале ХХ века и является «следствием японского колониализма».

Токио отказывается переименовывать акваторию, утверждая, что географический термин был принят по инициативе европейских картографов еще в ХIХ веке.

В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей. До XX века острова принадлежали Корее. 22 февраля 1905 года, непосредственно перед аннексией Кореи, острова были включены в состав Японии.