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19:18 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ предложила Филарету именоваться «патриархом всея Африки и Галактики»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков прокомментировал заявления главы бывшего Киевского патриархата Филарета, который стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.

Источник: РИА Новости

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Документ, в котором Филарет обозначил свой новый титул, ранее опубликовал в Facebook протодиакон Андрей Кураев.

Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании «Украинской православной церкви Киевского патриархата», а спустя пять лет предала его анафеме. Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении в октябре прошлого года.

При этом никакого Киевского патриархата не существует — неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь влились в новую церковную структуру, созданную по итогам «объединительного собора», который прошел в Киеве в декабре. Главой новой «поместной церкви» стал митрополит Епифаний (Думенко), именно ему Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии.

Томос существенно ограничивает самостоятельность «новой церкви» и делает ее фактически зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

«Церковь и мир»: Томос об автокефалии Украинской церкви, наконец, опубликован
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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