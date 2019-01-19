РПЦ предложила Филарету именоваться «патриархом всея Африки и Галактики»
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель
«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».
Документ, в котором Филарет обозначил свой новый титул, ранее опубликовал в Facebook протодиакон Андрей Кураев.
Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании «Украинской православной церкви Киевского патриархата», а спустя пять лет предала его анафеме. Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении в октябре прошлого года.
При этом никакого Киевского патриархата не существует — неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь влились в новую церковную структуру, созданную по итогам «объединительного собора», который прошел в Киеве в декабре. Главой новой «поместной церкви» стал митрополит Епифаний (Думенко), именно ему Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии.
Томос существенно ограничивает самостоятельность «новой церкви» и делает ее фактически зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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