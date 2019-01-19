РПЦ предложила Филарету именоваться «патриархом всея Африки и Галактики»

Источник: РИА Новости

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Документ, в котором Филарет обозначил свой новый титул, ранее опубликовал в Facebook протодиакон Андрей Кураев.

Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании «Украинской православной церкви Киевского патриархата», а спустя пять лет предала его анафеме. Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении в октябре прошлого года.

При этом никакого Киевского патриархата не существует — неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь влились в новую церковную структуру, созданную по итогам «объединительного собора», который прошел в Киеве в декабре. Главой новой «поместной церкви» стал митрополит Епифаний (Думенко), именно ему Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии.