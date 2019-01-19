Захарова ответила на заявление Чубайса о бедности России

Источник: РИА Новости

Так Захарова отреагировала на пост Чубайса, в котором тот комментируя свое высказывание о «расточительности россиян, написал, что Россия является бедной страной.

«Россия — богатейшая страна. А вот почему “значительная часть населения живет бедно или очень бедно”, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики», — написала она в фейсбуке.

Кроме того, Захарова сыронизировала над тем, что размещенное на сайте «Эха Москвы» высказывание Чубайса называется «А теперь следите за руками».

«Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?», — пошутила дипломат.