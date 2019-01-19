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22:14 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила на заявление Чубайса о бедности России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у главы «Роснано» Анатолия Чубайса, какие меры он предпринял для помощи бедным россиянам.

Источник: РИА Новости

Так Захарова отреагировала на пост Чубайса, в котором тот комментируя свое высказывание о «расточительности россиян, написал, что Россия является бедной страной.

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«Россия — богатейшая страна. А вот почему “значительная часть населения живет бедно или очень бедно”, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики», — написала она в фейсбуке.

Кроме того, Захарова сыронизировала над тем, что размещенное на сайте «Эха Москвы» высказывание Чубайса называется «А теперь следите за руками».

«Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?», — пошутила дипломат.

На днях Чубайс также вступил в полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым. Дискуссия началась с того, что глава госкорпорации негативно отозвался о российской системе электроснабжения, отметив, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расходуют ресурсы расточительно. Соловьев возразил Чубайсу, сославшись на статистику, а тот в ответ обвинил оппонента в некомпетентности.

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