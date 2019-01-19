Захарова ответила на заявление Чубайса о бедности России
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у главы «Роснано» Анатолия Чубайса, какие меры он предпринял для помощи бедным россиянам.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у главы «Роснано» Анатолия Чубайса, какие меры он предпринял для помощи бедным россиянам.
Так Захарова отреагировала на пост Чубайса, в котором тот комментируя свое высказывание о «расточительности россиян, написал, что Россия является бедной страной.
«Россия — богатейшая страна. А вот почему “значительная часть населения живет бедно или очень бедно”, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и
Кроме того, Захарова сыронизировала над тем, что размещенное на сайте «Эха Москвы» высказывание Чубайса называется «А теперь следите за руками».
«Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?», — пошутила дипломат.
На днях Чубайс также вступил в полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым. Дискуссия началась с того, что глава госкорпорации негативно отозвался о российской системе электроснабжения, отметив, что