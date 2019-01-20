В ГД ответили на призыв эстонского журналиста направить ракеты на Петербург
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на
Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить
«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности».
Парламентарий добавил, что страны Прибалтики и Польша всегда были в «передовом отряде» стран, которые очерняли Россию и ее политику.
«Не удивительно, что эти страны сейчас выходят с новыми, маниакальными идеями о том, чтобы разместили такое вооружение и технику для того, чтобы, как он (журналист) сообщил, (быть) в готовности поразить, уничтожить Санкт-Петербург», — отметил он.
Депутат подчеркнул, то Россия — это миропорядок, стабильность и безопасность.
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