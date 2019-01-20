Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам
В Кремле прокомментировали заявления японской стороны по мирному договору, сделанные в преддверии визита в Россию
В Кремле прокомментировали заявления японской стороны по мирному договору, сделанные в преддверии визита в Россию
Японцы «усложнили переговорный процесс, это точно», сказал в интервью телеканалу «Россия» помощник президента России Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее господин Абэ заявил о том, что «территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока русские не согласятся с переходом принадлежности (территории Курильских островов)». «Наша позиция на переговорах изначально не заключалась в том, что мы скажем российским гражданам, что, мол, вы, пожалуйста, уходите отсюда», — сказал премьер Японии.
14 января глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Таро Коно по Курилам и мирному договору. По итогам господин Лавров признал наличие «существенных разногласий».
Переговоры президента России Владимира Путина с Синдзо Абэ пройдут в Москве 22 января.
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