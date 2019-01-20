Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам

Ранее господин Абэ заявил о том, что «территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока русские не согласятся с переходом принадлежности (территории Курильских островов)». «Наша позиция на переговорах изначально не заключалась в том, что мы скажем российским гражданам, что, мол, вы, пожалуйста, уходите отсюда», — сказал премьер Японии.