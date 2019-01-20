Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах

Источник: AP 2019

По его данным, анархисты бросали в полицейских камни, пока те пытались отбиться слезоточивым газом.

Издание отмечает, что на площади собрались 60 тыс. протестующих. «Миллионы греков выступают и будут выступать против Преспанского соглашения», — написал в Twitter бывший премьер-министр страны Антонис Самарас о проходящем в Афинах. Отель Megali Bretania, находящийся на площади Синтагма открыл двери для пострадавших от слезоточивого газа.

Напомним, 17 июня правительство Греции подписало с Македонией договор, который предполагает переименование страны в Республику Северная Македония. Это должно открыть ей путь в НАТО и ЕС. В конце сентября в Македонии прошел соответствующий референдум. Явка составила 36,91%, поэтому референдум был признан несостоявшимся. При этом большинство граждан, которые пришли голосовать (91,46% или 609 тыс. человек), высказались за межправительственный договор с Грецией. 20 октября парламент Македонии поддержал переименование страны ради вступления в НАТО и ЕС.