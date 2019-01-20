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22:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Kyodo узнало о готовности Абэ заключить договор в случае передачи Шикотана и Хабомаи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, при котором Японии отойдет часть Курильских островов — Шикотан и Хабомаи.

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Токио готов к их передаче де-факто, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на несколько правительственных источников. В администрации японского премьера считают, что передача Итурупа и Кунашира выглядит «нереалистичной».

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.
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Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

14 января глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Таро Коно по Курилам и мирному договору. По итогам господин Лавров признал наличие «существенных разногласий».

22 января ожидается визит в Россию господина Абэ. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора. Опрошенные «Ъ» эксперты предполагают, что, если двум лидерам не удастся договориться в этот раз, «окно возможностей» для решения проблемы надолго закроется.

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