Kyodo узнало о готовности Абэ заключить договор в случае передачи Шикотана и Хабомаи

Токио готов к их передаче
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность.
Мирный договор стороны до сих пор не подписали.
14 января глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Таро Коно по Курилам и мирному договору. По итогам господин Лавров признал наличие «существенных разногласий».
22 января ожидается визит в Россию господина Абэ. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора. Опрошенные «Ъ» эксперты предполагают, что, если двум лидерам не удастся договориться в этот раз, «окно возможностей» для решения проблемы надолго закроется.
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