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02:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр экономики ФРГ не видит оснований для препятствования «Северному потоку-2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер представил позицию правительства по проекту «Северный поток-2».

Источник: Reuters

Он заявил газете Handelsblatt, что «прокладка газопровода значительно продвинулась, трубы уложены на мили в море».

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«Федеральная правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого отсутствуют законные основания», — сказал министр. Господин Альтмайер сообщил, что «этот проект — не мальчик для битья».

Напомним, Вашингтон перешел к точечным угрозам немецкому бизнесу за поддержку проекта газопровода «Северный поток-2». Посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма местным компаниям, предложив им оценить связанные с проектом риски. О санкциях в США говорят все чаще, поскольку Германия продолжает считать газопровод коммерческим проектом.

Запустить трубу мощностью 55 млрд кубометров газа в год «Газпром» планирует к началу 2020 года.

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