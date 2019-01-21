Министр экономики ФРГ не видит оснований для препятствования «Северному потоку-2»

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Он заявил газете Handelsblatt, что «прокладка газопровода значительно продвинулась, трубы уложены на мили в море».

«Федеральная правительство не будет вмешиваться в этот процесс, поскольку для этого отсутствуют законные основания», — сказал министр. Господин Альтмайер сообщил, что «этот проект — не мальчик для битья».

Напомним, Вашингтон перешел к точечным угрозам немецкому бизнесу за поддержку проекта газопровода «Северный поток-2». Посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма местным компаниям, предложив им оценить связанные с проектом риски. О санкциях в США говорят все чаще, поскольку Германия продолжает считать газопровод коммерческим проектом.