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00:36 (мск), источник: ТАСС

Евросоюз примет санкции по «делу Скрипаля» и против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Кроме того, Совет ЕС обсудит план противодействия дезинформации.

Источник: Reuters

Министры иностранных дел 28 стран — членов Евросоюза на первом в этом году плановом заседании Совета ЕС впервые составят черный список в рамках нового режима сообщества по введению санкций против ответственных, по мнению ЕС, за производство и применение химического оружия. Как ожидается, ограничительные меры коснутся, в частности, четырех россиян, которых ЕС называет «офицерами ГРУ» (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) и считает виновными в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Кроме того, главы МИД намерены расширить санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список более 15 человек и компаний.

Наконец, Совет ЕС планирует обсудить план противодействия дезинформации в ЕС и за его пределами, главным источником которой Брюссель называет Россию.

Дело Скрипалей
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Санкции за применение химического оружия

Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Совета ЕС, главы МИД включат девять человек и одну компанию в первый черный список в рамках нового режима по введению санкций в отношении ответственных, по мнению сообщества, за производство и применение химического оружия. «В рамках нового режима по химоружию будет впервые составлен черный список, в него войдут девять человек и одна компания», — сказал он.

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То есть Совет ЕС официально подтвердит решение послов 28 стран Евросоюза, принятое на прошлой неделе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в ЕС, послы согласовали введение санкций против четырех лиц, которых сообщество называет «офицерами ГРУ». Среди них — подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того, в список включены пятеро сирийцев.

Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. С его помощью ЕС сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия, по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую, по мнению Брюсселя, ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними.

Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года.

В том решении говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия.

Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей», а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.

Новые санкции против Сирии

Совет Евросоюза отдельно расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний, сообщил журналистам представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД.

«Как ожидается, будут обновлены санкции против Сирии. В черный список будут включены еще 11 человек и пять компаний», — сказал он.

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На вопрос о том, кто именно добавлен в черный список, дипломат ответил: «Имена будут опубликованы в Официальном журнале ЕС после официального решения в понедельник».

Кроме того, по словам дипломата, министры в целом обсудят ситуацию в Сирии, включая развитие событий в стране, а также подготовку к третьей донорской конференции, которая пройдет в Брюсселе весной под эгидой ООН.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

План действий против дезинформации

Совет ЕС обсудит развитие и реализацию плана действий против дезинформации, который был представлен Еврокомиссией в декабре 2018 года в качестве приоритета в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года. Как сообщила журналистам представитель ЕС, на нынешнем заседании глав МИД фокус будет сделан «на внешних аспектах плана действий против дезинформации». «Министры обсудят, в частности, улучшение идентификации источников дезинформации, усиление соответствующих ресурсов ЕС, обмен опытом между странами — членами ЕС и его институтами, возможности совместно противостоять кампаниям по дезинформации», — пояснил он.

В соответствии с новым планом Еврокомиссия увеличивает бюджет группы внешнеполитической службы ЕС по стратегической коммуникации, которая была создана в целях борьбы с дезинформацией, исходящей, по мнению сообщества, главным образом из России.

На работу этой группы в 2019 году выделяется €5 млн, в то время как в 2018 году ее бюджет составил €1,9 млн.

Кроме того, план действий предполагает «создание в институтах ЕС и странах — членах сообщества специальной системы быстрого оповещения для упрощения обмена данными и оценками кампаний дезинформации и уведомления об угрозах дезинформации в режиме реального времени». Онлайн-платформы должны «обеспечить прозрачность политической рекламы, активизацию усилий по закрытию активных поддельных аккаунтов, маркирование сообщений, автоматически распространяемых ботами, и сотрудничество с проверяющими факты и академическими исследователями для обнаружения дезинформационных кампаний». С января по май онлайн- платформы должны будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый месяц.

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